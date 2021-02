Fenster von altem Haus zertrümmert

Für Ärger und Unmut bei der Bevölkerung in Mannersdorf an der Rabnitz sorgen Unbekannte, die zuletzt an einem alten Haus ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben. Die Rowdys machten sich an dem denkmalgeschützten Gebäude zu schaffen und schlugen dort insgesamt fünf Fenster ein. Zurück blieb ein Scherbenhaufen.