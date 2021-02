Biden gibt den Anti-Trump: „Amerika ist zurück“

US-Präsident Joe Biden hat sich am Freitag auf der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz zu engen transatlantischen Beziehungen bekannt. „Amerika ist zurück“, sagte er zugeschaltet aus dem Weißen Haus bei der virtuellen Veranstaltung. Er kündigte eine enge Zusammenarbeit der USA mit den EU-Partnern an. Die USA stünden auch zur NATO und dem Artikel 5 zur Beistandspflicht, sollte ein Mitgliedstaat angegriffen werden. Biden bekräftigte auch, den Beschluss Donald Trumps zur Reduzierung der US-Truppen in Deutschland zu überprüfen.