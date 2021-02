Bundesheer: „Dicke Luft“ durch Fertiggerichte?

Einigen Soldaten dürften die vom Bundesheer kredenzten Fertiggerichte nicht wohl bekommen: Eine Befragung im Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn (NÖ) habe laut FPÖ gezeigt, dass zwei von drei Soldaten und Grundwehrdiener unter Symptomen wie Blähungen, Durchfall, Aufstoßen und sonstige Nebenwirkungen leiden würden. Die Partei kritisierte, dass die Menüs aus der Zentralküche in Wiener Neustadt „zu Tode gekocht, dann mit Stickstoff begast, anschließend in Plastik verpackt, Hunderte Kilometer transportiert“ werden - die derzeit im Verteidigungsministerium zuständige ÖVP hält dagegen.