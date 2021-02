Wiener wollen Grazer U-Bahn ausbremsen

Realistischer Start: frühestens 2029

Noch in diesem Jahrzehnt, 2029, also rund ein halbes Jahrhundert nach Wien, könnte in Graz die erste M1 Gas geben. Und zwar ganz von selbst, ohne Fahrer. Freilich gibt es noch allerlei Hausaufgaben im Vorfeld zu erledigen; das Hauptthema ist natürlich die Finanzierung, aber auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist als eine der Stationen am Weg zur Mini-Metro zu passieren. Zwar seien Diskussionen bei der UVP quasi vorprogrammiert, jedoch „wird das Projekt daran nicht scheitern“, sagt Sebastian Kummer. Der Wissenschafter vom Institut für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) sieht diese Öffi-Revolution als einen „Riesensprung“ für Graz.