Anderes Bad soll Wörgler „Wave“ ablösen

Bisher Kosten in Höhe von 28 Millionen Euro

„Es geht nicht um das Wave, sondern um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadtgemeinde Wörgl“, erklärte Wechner am Freitag bei einer Pressekonferenz. 28 Millionen Euro habe das Schwimmbad die Stadt bisher gekostet. Man wolle die Kosten nicht mehr alleine tragen, müsse auch an die Umsetzung anderer stadteigener Projekte denken. Man arbeitet bereits an einem Sozialplan für die Mitarbeiter, sollte die Wörgler Wasserwelt im August wirklich geschlossen werden.