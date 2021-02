„Das Tiefstapeln hat mir der Marcel beigebracht!“

Gold in der Kombi hat er schon. Der volle Fokus liegt sowieso auf dem Slalom, in den er als überlegener Weltcup-Führender als Topfavorit geht. Also kann Marco Schwarz den heutigen RTL ziemlich entspannt mitnehmen. „Ich weiß, was ich im Riesentorlauf drauf habe. Vor zwei Jahren bei der WM in Åre war ich Fünfter, in diese Richtung soll es wieder gehen“, strotzt der Kärntner vor Selbstvertrauen.