Hoffenheim: ÖFB-Legionär Stefan Posch positiv

„Cluster“ schon im Oktober

Im Oktober hatten sich bereits zehn Spieler der Hoffenheimer, der Großteil davon wegen positiver Tests auf das Virus, in Quarantäne befunden. Das Österreicher-Trio war damals nicht betroffen. Die ersten Länderspiele des neuen Jahres, bei denen Posch, Grillitsch und Baumgartner mitwirken könnten, stehen Ende März in der WM-Qualifikation in Schottland (25. März) sowie in Wien gegen die Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) auf dem Programm.