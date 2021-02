Lipizzanergestüt Piber wird digital erfasst

Virtual-Reality-App geplant

Die digitale Dokumentation soll auch in das Vermittlungskonzept des Museums einfließen, wo künftig etwa 3D-Modelle des Geländes sowie der Hofreitschule in Wien zu sehen sein werden. Auch eine Virtual-Reality-App über das gesamte Gelände sei geplant und in der Folge werde man sich online virtuell einen Eindruck vom Lipizzanergestüt verschaffen können. „All das soll die Attraktivität von Piber steigern“, so Neubauer.