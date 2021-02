Dyson verschenkt 100 Luftreiniger an Schulen

„Luftverschmutzung ist kein leicht zu behebendes Problem, und es wird nicht einfach verschwinden. Deshalb ist die Sensibilisierung und Aufklärung der Menschen über die Luftqualität ein so wichtiger Teil dessen, was wir bei Dyson tun“, wird Alex Knox, führender Ingenieur für Luftreinigung beim britischen Hersteller, in einer Mitteilung zitiert.