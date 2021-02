Nach Korb in TV-Show läuft die Partnersuche weiter

Aufgeben gibt’s nicht! Auch wenn in der Puls4-TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ gestern Abend kein Investor bei der von Timea und Gerhard Hipf gegründeten Bio-Snack-Marke Natural Crunchy anbiss, hofft das Paar weiter, einen Partner an Bord holen zu können. Nur so könne die Firma größere Sprünge machen.