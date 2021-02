Auf den letzten Drücker noch Ersatz gefunden

Linsen, grüne Erbsen und Kichererbsen als Basis

Ihr Mann Gerhard, ein gebürtiger Innviertler, packt neben seinem Job bei der Erste Bank in der gemeinsamen Firma mit an. Linsen, grüne Erbsen und Kichererbsen lässt das Paar von Produktionspartnern zu Chips, Bällchen und Sticks verarbeiten. Nun wird das Sortiment um ein Protein-Cracker-Brot aus Erbsen und Linsen erweitert. Weil hier der Hersteller, der den Auftrag erhalten hatte, vor vier Wochen abgesagt hatte, musste rasch Ersatz her: „Erst letzten Donnerstag wurde das Brot produziert“, so Timea Hipf, die morgen in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ihr Glück probiert.