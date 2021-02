Corona-Impfung bleibt auch weiterhin Streitthema

Insgesamt mehr als 60.000 Landsleute wollten, aber nur 10.000 Glückspilze im Alter von mindestens 80 Jahren haben beim Anmelde-Chaos vergangene Woche auch tatsächlich einen Termin für die Covid-Schutzimpfung bekommen. In rund 140 ausgewählten Ordinationen in Niederösterreich wird jetzt schrittweise gegen das Virus immunisiert. „Bereits morgen schalten wir dann die nächsten 30.000 neuen Termine frei“, heißt es von Notruf NÖ. Indes wird aber nicht nur der Frust der wartenden Senioren, sondern auch der Ärger über die „Impf-Vordrängler“ im Land immer größer. „Wenn man sieht, wer da bereits geimpft wurde, scheint es, dass es mehr sogenannte Corona-Helfer als Hilfsbedürftige in unserem Land gibt“, bringt ein „Krone“-Leser den Ärger vieler auf den Punkt.