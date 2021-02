Twitter? Nein danke! Mario Draghi als „Anti-Trump“

Conte „bombardierte“ Italiener mit Postings

Das ist ein wesentlicher Wechsel im Vergleich zum Stil von Draghis Vorgänger Giuseppe Conte, der mithilfe seines Pressesprechers Rocco Casalino, einst Teilnehmer der Reality-TV-Show „Big Brother“, die Italiener mit Informationen über seine Arbeit regelrecht bombardierte. „Nach Contes Kommunikationsorgie wird es still im Regierungspalast“, kommentierten Medienexperten den neuen Kurs in Rom. Draghi wird auch als Kontrast zu Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Donald Trump, die ihren politischen Erfolg auf ihre Kommunikation über die sozialen Medien aufgebaut haben, dargestellt. Draghi als „Anti-Trump“, wenn man so will.