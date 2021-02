Widerstand gegen ARM-Übernahme durch Nvidia wächst

Die Bedeutung des britischen Unternehmens für die Halbleiterbranche ist immens. Von dem Unternehmen stammt die Grund-Architektur der Chips, die in praktisch allen Smartphones und den meisten Tablet-Computern verwendet werden. Auch in Nintendos Switch-Konsole steckt ein ARM-Chip. Auf Basis der ARM-Designs entwickeln unter anderem Apple und Samsung die Prozessoren für ihre Smartphones. Apple stellt auch seine Computer auf ARM-Prozessoren um. Der Chipkonzern Qualcomm, dessen Prozessoren in vielen Android-Telefonen stecken, greift ebenfalls darauf zurück.