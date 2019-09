Nintendo Switch Lite: Unterwegs die bessere Wahl!

Moderner Game Boy ohne TV-Bildausgabe

Während die große Switch in einem Dock lädt und über USB-C nicht nur Strom entgegennimmt, sondern auch Bilder ausgibt, hat die Lite-Version einen reinen Ladeanschluss. Am TV-Gerät kann sie also nicht betrieben werden. Sie ist ein moderner Game Boy und dürfte endgültig die letzten Tage von Nintendos Klapp-Handheld 3DS einläuten.