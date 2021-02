Infizierte Person reiste von Kitzbühel nach Graz

Betroffen ist der Bus der Linie 4010 Richtung Kitzbüheler Bahnhof um 10.31 Uhr, dann der Zug nach St. Veit um 11.25 Uhr. Danach erfolgte der Umstieg in St. Veit in den Zug nach Bischofshofen um 12.05 Uhr, darauf der Zug nach Graz von 13 Uhr. Das gab die AGES im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung am Sonntag bekannt.