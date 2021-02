Bluttat in Wien: Ex-Polizist als Killer entlarvt

Bild des Schreckens: Wie damals berichtet, entdecken Beamte den als vermisst gemeldeten Ali S. im Mai 2018 mit aufgeschlitzter Kehle in seiner Wohnung in Wien-Ottakring. Im Zuge der Ermittlungen ging ein Schulfreund des Opfers in der Türkei ins Netz. Der Ex-Polizist war geständig – und wanderte in die Zelle.