Nach Anzeigen scharfe Attacken gegen Hoteldirektor

Rückhalt vom Tourismusverband

In seinem Antwortschreiben zeigt sich Wendt „schockiert, nicht weil Sie mich angreifen, da stehe ich drüber, sondern weil so eine Reaktion von einem Apotheker, also einem Menschen des Gesundheitswesens, kommt“. Der Hoteldirektor berichtet auch von „enormen positiven Rückmeldungen und Buchungen“. Volle Unterstützung erhält Wendt vom Tourismusverband Turracher Höhe, wie Obmann Martin Klein in einem Mail festhält.