Ungenießbares Fleisch: Racheakt im Schlachthof?

„Mitarbeiter haben mich bestohlen!“

Ungarische Mitarbeiter sagten bei der Polizei aus, Fleisch unterschiedlicher Qualität zu vermischen sei auf Verlangen ihres Chefs passiert. „Frechheit, das habe ich nie gemacht! Das ist eine Racheaktion, diese Menschen haben selbst Unmengen Fleisch bei mir gestohlen!“, wettert der Unternehmer. Dass das sehr wohl so passiert ist, soll ein eingepflanzter Sender in ungenießbarem Fleisch beweisen, das plötzlich mit guter Ware mitverarbeitet wurde. Laut dem Angeklagten sei das an genau diesem Tag möglich gewesen, da die Waage kaputt war und Chaos herrschte. Einen solchen Vorfall habe es in seinem Schlachthof noch nie gegeben.