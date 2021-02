Bitcoin nach Mastercard-Ankündigung auf Rekordhoch

PayPal will keine Firmengelder in Kryptowährungen stecken

Anders als Tesla stellte PayPal nun allerdings klar, nicht selbst in Bitcoin & Co. investieren zu wollen: „Wir werden wahrscheinlich keine Unternehmensgelder in solche Finanzanlagen stecken“, sagte Finanzchef John Rainey dem Sender CNBC am Donnerstag.