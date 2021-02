„Historisches geschafft!“ Bayern im Freudentaumel

Bayern München ist am Donnerstagabend im Finale der Klub-WM in Doha der eigenen Favoritenrolle gerecht geworden und hat gegen den mexikanischen Vertreter Tigres UANL einen vom Ergebnis knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg gefeiert. „Glückwunsch an meine Mannschaft. Sie hat etwas Historisches geschafft, sechs Titel in einer Saison. Auch für den erfolgreichen FC Bayern ist das mit Sicherheit die beste Saison, die sie bisher gespielt haben. Die Mannschaft hat herausragend gespielt“, sagte Coach Hansi Flick.