Güterzug entgleist: Sperre dauert eine Woche

Nichts geht mehr! Die wohl meistgenutzte Bahnstrecke Österreichs, die Westbahnstrecke, ist in einem Salzburger Abschnitt nun für eine Woche gesperrt. Sechs Waggons eines Güterzuges entgleisten in der Nacht zum Donnerstag bei Hallwang-Elixhausen. Reisende müssen nun in den Bus umsteigen. Bedeutet: eine Stunde Zeitverlust.