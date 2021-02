Tiroler Handelsunternehmen MPreis mit Umsatzplus

Expansion zum 100-Jahr-Jubiläum

1920 beginnt die Geschichte von MPreis, als die Gründer Therese und Johann Mölk in Innsbruck ein kleines Geschäft eröffneten. Das 100-Jahr-Jubiläum wird nachträglich mit einem Gewinnspiel gefeiert. Mittlerweile hat MPreis über Tirol hinaus expandiert. Jüngst wurde das Filialnetz in Oberösterreich und in der Steiermark erweitert.