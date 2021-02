Wie finde ich eine passende 24-Stunden-Betreuung?

Mag. Petra Grell-Kunzinger und ihr Mann sind solche Angehörige. Sie wollten die Eltern nicht in ein Heim geben und ihnen ermöglichen, samt dem geliebten Familienhund so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu bleiben. Dafür wurde eine 24-Stunden-Pflege notwendig. Die Mathematikerin aus Wien kam dabei rasch an ihre Grenzen: „Wir haben verzweifelt verspürt, was passiert, wenn eine Agentur nicht kundenorientiert ist und wie alleine man sich fühlt, wenn man die falsche Agentur hat.“