Bevölkerung wächst nur durch Zuzug aus dem Ausland

Größtes Plus in Wien und im Burgenland, Steiermark stagniert

Am stärksten wächst die Bevölkerung im Burgenland - mit plus 0,54 Prozent hat es die größte prozentuale Bevölkerungszunahme aller Bundesländer. Wien folgt mit einem Plus von 0,52 Prozent, danach Vorarlberg (plus 0,51 Prozent). Noch knapp über dem österreichweiten Bevölkerungswachstum rangierten Niederösterreich und Salzburg (je plus 0,40 Prozent) sowie Oberösterreich (plus 0,37 Prozent). Etwas niedriger war der Anstieg der Einwohnerzahl in Tirol (plus 0,33 Prozent) und in Kärnten (plus 0,17 Prozent). In der Steiermark dagegen ist die Zahl fast gleich geblieben (plus 0,06 Prozent).