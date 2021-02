Physikern gelingt rauschfreie Quantenkommunikation

Teilchen können sich zeitlich überholen

Einen Vorschlag dafür haben vor einiger Zeit Forscher aus Hongkong gemacht und dabei wieder einmal tief in die Trickkiste der Phänomene der Quantenwelt gegriffen. „Teilchen können in der Quantenwelt nicht nur gleichzeitig an verschiedenen Orten sein, oder gleichzeitig zwei Zustände einnehmen - es können auch zeitliche Abfolgen überlagert sein, also etwa A vor B und B vor A“, erklärte Philip Walther vom Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ) an der Universität Wien gegenüber der APA. Die Idee der Hongkonger Physiker war nun, diese zeitliche Überlagerung zur Rauschunterdrückung zu nutzen.