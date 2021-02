Unscharfes Terror-Visier | Prinzip Hoffnung

Ja, es gibt wieder so manch unerfreuliche Meldung in der Corona-Krise. Aber auch ein wenig Hoffnung. So sagte Mathematiker Niki Popper, der vermutlich verlässlichste Corona-(Zahlen-)Prophet Österreichs, gestern der „Krone“: „Wenn wir es bis Ostern schaffen, haben wir es geschafft. Voraussetzung ist, dass wir mit niedrigen Zahlen in den Frühling kommen.“ Na, das klingt ja gar nicht SOOO schlecht. In Optimismus macht heute auch Conny Bischofberger in ihrer „Moment“-Kolumne, wenn sie schreibt: „Natürlich, die Wucht der Pandemie nährt Pessimismus und Depression. Doch sie zeigt auch, wie widerstandsfähig wir Menschen sind. Was wir alles entbehren und aushalten können. Wie uns die Sehnsucht nach dem Leben, wie es vor Corona war, Kraft gibt. Dabei sind wir dem Virus gar nicht so unähnlich. Wir adaptieren und mutieren. Aber wir wollen gewinnen. Und werden das auch.“ Es gilt das Prinzip Hoffnung!