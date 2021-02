Ligety vor Rente: „Hirscher war stärkster Gegner“

Seinen letzten Sieg - eine weitere Verbindung zu Österreich - holte er am 25. Oktober 2015 in Sölden. Ligety wurde zudem 2006 in Turin in der Kombination sowie 2014 in Sotschi im Riesentorlauf Olympiasieger. Am Freitag in einer Woche, am 19. Februar, wird er mit dem WM-Riesentorlauf das letzte Rennen seiner Karriere bestreiten.