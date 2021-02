Österreich kauft zusätzlich 6 Millionen Impfdosen

Österreich will bei der Impfstoff-Beschaffung auf der sicheren Seite sein. Darum hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen, dass die Republik sechs Millionen Impfdosen zusätzlich einkauft. Dies teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz nach der Sitzung mit.