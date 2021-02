„Wonder Woman 1984“ noch vor Kinostart bei Sky

In den USA war der Kinostart von „Wonder Woman 1984“ wegen der Pandemie mehrmals verschoben worden. Dann kam er aber im Dezember doch in einige Kinos - und parallel dazu beim Warner-Streamingdienst HBO Max heraus. Der Film gehörte zu den wenigen Kinohits des vergangenen Jahres: Er spielte in den USA am ersten Wochenende 16,7 Millionen Dollar ein, weltweit waren es 85 Millionen Dollar.