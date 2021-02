Steirer fuhr seine „Ex“ mit dem Bagger an

„Hilferuf“ per Mail

Doch das wollte der Murtaler nicht. Er entriss der Schwerverletzten, die am Boden lag, das Handy, brachte sie ins Büro der Firma und rannte davon. Die 54-Jährige setzte schließlich per E-Mail einen „Hilferuf“ an die Polizei ab. Die Landesleitzentrale verständigte die Einsatzkräfte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen blieb vorerst aber ergebnislos.