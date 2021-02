Nach Mure bleibt die A10 gesperrt

Seit Tagen ist der Hang im Bereich der bereits in Kärnten liegenden Kremsbrücke unter der A10 in Bewegung, mehrmals wurden Hangrutschungen registriert. Und am Dienstag hat sich direkt unter einem Autobahnpfeiler eine Mure gelöst, die einen Brückenpfeiler unterspülte. Sofort ließ die Asfinag die A10 aus Sicherheitsgründen sperren. „Das Problem ist, dass der Hang dermaßen instabil ist und ständig Erdmassen abgehen, die weitere Pfeiler beschädigen könnten“, sagt Sprecher Walter Mocnic.