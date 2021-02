Neues Xiaomi-Flaggschiff kostet in Europa 800 Euro

Der chinesische Xiaomi-Konzern bringt sein noch im alten Jahr angekündigtes neues Android-Flaggschiff Mi 11 am 18. März nach Europa. An Bord ist High-End-Technik wie Qualcomms Snapdragon-888-Prozessor und ein 120-Hertz-Display, der Preis fällt hierzulande deutlich höher aus als am chinesischen Heimatmarkt und soll sich auf 800 Euro belaufen.