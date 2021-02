Jugendliche in Tirol aus Bergnot gerettet

Eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger haben am Montag aus einem Klettersteig in der Nähe von Haiming (Tiroler Bezirk Imst) gerettet werden müssen. Wie die Polizei berichtete, hatten die beiden, nachdem sie bereits ein Drittel des Klettersteigs zurückgelegt hatten, beschlossen umzudrehen. Als sie sich jedoch abseilten, gerieten sie in unwegsames und steiles Gelände und kamen nicht mehr weiter.