Der „Schattenmann“ steht im Rampenlicht

„Bis jetzt war ich ja nur als Ersatzmann dabei“, jubelt Komatz, der sich trotz seiner guten Saison keinen Illusionen hingeben will: „Mein Ziel bei den Einzelrennen ist ein Top-15-Platz.“ Den Traum von Edelmetall will sich der Aigener in der Herren-Staffel erfüllen: „Da können wir einer Medaille am nächsten kommen.“ Dass Komatz, der bei der WM durch Harald Lemmerer steirische Unterstützung erhält, überhaupt an Gold, Silber und Bronze denken darf, gleicht einer sportlichen Wiederauferstehung. Vor sieben Jahren stand er vor dem Durchbruch, endgültig gelingen sollte dieser aber erst in der laufenden Saison: „Ich habe beim Auftaktrennen gepunktet. Das hat mir Auftrieb gegeben. Danach habe ich mich in der Mannschaft festgebissen.“