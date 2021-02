38-Jährige in Innsbruck von zwei Männern beraubt

Brutaler Raub am Sonntagabend in Innsbruck: Eine 38-jährige Deutsche wurde am Innradweg von zwei Männern mit Gewalt festgehalten und ausgeraubt! Einer der Täter schlug der Frau zudem ins Gesicht, als diese versuchte, sich zu wehren. Die Ganoven konnten unerkannt flüchten. Die Polizei hofft auf Hinweise.