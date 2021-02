Demonstration am Sonntag: Polizei griff ein

So friedlich die allwöchentliche als „Sonntagsspaziergang“ deklarierte Demonstration in der Stadt Salzburg begann, so lautstark endete sie: Vor dem Sternbräu randalierten mehrere Teilnehmer, Polizisten mussten eingreifen und die Unruhestifter abführen. Die meisten Teilnehmer hielten sich aber an die Covid-Regeln.