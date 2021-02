Warten auf Chorney: Bulls sitzen auf Nadeln

Wenn auch eine blutjunge Bulls-Truppe (Trainer McIlvane: „Es hat Spaß gemacht, sie zu coachen“) in Bratislava mit dem 3:2 aufgezeigt hat, werden heute daheim gegen Graz wieder mehrere Arrivierte, die zuletzt geschont wurden, zum Zug kommen. Muss auch so sein. Denn die Partie gegen die 99ers erstmals mit Michi Schiechl ist die Generalprobe für den Pick-Runden-Start am Samstag. An dem gleich der schwere Gang zum Leader nach Bozen steht.