„Haaland ist ein Vorbild für mich“

Viermal in Folge gelang es dem Offensivakteur zu treffen. „Ich spiele jetzt als Stürmer, was mir extrem taugt, weil ich noch besser vors Tor komme“, grinst der 23-Jährige im „Krone“-Gespräch und will im Doppel bei den Bullen - Samstag im Cup (17), Mittwoch in der Liga - seine Superserie prolongieren. Für Jesse Marsch sind die Wiener ein echter Gradmesser. „Sie sind besser als Altach, Ried und Hartberg“, warnt der Salzburg-Coach.