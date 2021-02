Baby nach orthodoxer Taufe in Rumänien gestorben

Der tragische Tod eines Babys bei einer orthodoxen Taufe hat für Entsetzen in Rumänien gesorgt. Der sechs Monate alte Säugling wurde traditionsgemäß der Mal komplett in Weihwasser eingetaucht - dabei erlitt es einen Herzstillstand und starb nur einen Tag später im Krankenhaus. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass das Baby Wasser in der Lunge hatte. Nun fordern Zehntausende, dass die Taufpraxis geändert wird.