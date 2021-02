Diese Leggings zaubern den perfekten Po

Ob „Peach Leggings“ oder „Booty Lifting“ - nennen Sie es, wie Sie wollen. Fakt ist, diese Art von Leggings ist so konzipiert, dass sie den Hintern sozusagen „nach oben hebt“. Sie wirkt also wie ein Push-up-BH, nur eben in Form einer Leggings. Der Hintern wirkt nicht nur wohl geformter, sondern auch straffer und muskulöser.