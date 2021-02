Ex-„Falke“ Liendl bekommt keine Sonderbewachung

„Den kannst du nicht bewachen“

Dieses letzte Duell gegen die Kärntner gewann Kapfenberg 6:3, im Mittelfeld geigte neben Frankfurt-Trainer Adi Hütter ein gewisser Michi Liendl auf. Für den heutigen WAC-Kapitän war’s die erste Station als Profi. In einem Jahr, in dem er auf Anhieb zum besten Spieler der 2. Liga gewählt wurde. Und auf den 35-jährigen Steirer gilt’s besonders aufzupassen, denn Liendl traf heuer bisher in jeder seiner drei Cup-Partien. „Den kannst du nicht extra bewachen, mit seiner Intuition ist er zu stark am Ball“, warnt KSV-Coach Abdulah Ibrakovic. „Für mich ist er der beste Fußballer in Österreich. Ich liebe sein Spiel.“