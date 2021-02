Großeinsatz nach zwei Lawinenabgängen

Glimpflich sind Donnerstag zu Mittag zwei Lawinenabgänge in Bad Hofgastein im Salzburger Pongau ausgegangen. Ein Großaufgebot an Bergrettern, vier Suchhunde-Teams und drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, in beiden Fällen konnte aber aufgrund von Zeugenangaben bzw. Skispuren, die aus dem Lawinenfeld führten, schon bald Entwarnung gegeben werden.