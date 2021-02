Damir Canadi nicht mehr Trainer von Atromitos

Für Canadi war es die bereits zweite Station bei den Athenern nach 2017 bis 2019, diesmal reichte es allerdings nur für 21 Spiele, in denen dem ehemaligen Rapid-Trainer lediglich sechs Siege gelangen. In der Liga rangiert Atromitos auf Platz sieben, bereits acht Punkte hinter dem sechsten Platz, welcher noch zum Meister-Playoff reichen würde. Im Pokal schied man am Wochenende gegen PAS Giannina aus.