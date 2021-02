Abfahrt der Herren in Garmisch ab 11.30 Uhr LIVE

Wer holt vierten WM-Startplatz?

Sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G geht es im rot-weiß-roten Team um den vierten WM-Startplatz: Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr sind in beiden Disziplinen quasi fix, Otmar Striedinger in der Abfahrt, Christian Walder im Super-G so gut wie. Grundsätzlich ist aber geplant, je nach Quote, auch mehr Leute mitzunehmen, und eventuell auch eine Abfahrts-Quali vor Ort zu fahren.