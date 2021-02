US-Patient wurden Hände und Gesicht transplantiert

Der Eingriff war bereits im August des Vorjahres erfolgt, doch die Ärzte wollten zunächst abwarten, ob sie tatsächlich erfolgreich waren, bevor sie an die Öffentlichkeit gehen. DiMeo hat sich nach gut erholt und freut sich über „zweite Lebenschance“, wie er am Mittwoch in einer Pressekonferenz erklärte.