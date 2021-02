Ralf Schumacher findet Hamilton-Situation peinlich

Warnung vor Russell

Schumacher warnte Hamilton: Lewis darf die Gefahr von George Russell nicht vergessen, man hat ja in Bahrain gesehen, dass er vorne mitfahren kann. Zur Vertragsverlängerung meinte er: „Man sagt immer, es liegt nur am Geld, ich hoffe es nicht." Und er wies auch auf eine Grundregel in seinem Sport hin: "Eines ist auch klar: Die Formel 1 ist stärker als jedes Individuum.“