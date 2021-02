Waldohreule mit Oberarmbruch gerettet

Die Eule musste zunächst an einer Spezialklinik versorgt werden, wo ein Bruch am Oberarm festgestellt wurde. Nun erholt sie sich in der EGS. „Wir sind froh, dass es der Eule wieder gut geht. Das ist dem Engagement der beiden Damen zu verdanken, die wirklich vorbildlich gehandelt und somit größere Schäden verhindert haben“, sagt Dr. Hans Frey, der Leiter der EGS. „Jetzt muss sie mal einen Verband tragen, bis ihr der so genannte Pin zur Fixierung des Arms entfernt wird. Also wird sie auf jeden Fall noch einige Wochen bei uns bleiben.“