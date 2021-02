Bezirk St. Veit: Drogen in Fischerhütte versteckt

Erfolg für die Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos in St. Veit an der Glan: Nach langwierigen Ermittlungen konnten die Ermittler jetzt ein Drogenversteck mit Cannabiskraut ausfindig machen. Das Haschisch lag, in einer Sporttasche verpackt, in einer Fischerhütte.