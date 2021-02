HP Omen 15: Gaming-Laptop mit Ryzen 7 und RTX 2060

Fazit: Viel Leistung mit Schwächen

Wer sich nicht an der hohen Lautstärke, dem in der getesteten Version unterdimensionierten Display, dem Plastikgehäuse oder der klapprigen Tastatur stört und schlicht maximale Power pro Euro sucht, wird beim HP Omen 15 gut bedient. Für in der getesteten Version 1200 bis 1300 Euro wird viel Leistung geboten, die Akkulaufzeit ist überraschend gut und das Gerät für einen Gaming-Laptop optisch schön unaufdringlich. Fraglich ist, wie sich der bevorstehende Start der nächsten mobilen Geforce-Generation auf die Kräfteverhältnisse bei Gaming-Notebooks auswirken wird. Gut möglich, dass man in einigen Wochen noch mehr Leistung pro Euro bekäme.